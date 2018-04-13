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Межбанк: гривня подешевела

Пятница, 13 апреля 2018, 17:25
 

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,13-26,16 гривни;

Евро - 32,20-32,24 гривни;

Российский рубль - 0,4189-0,4205 гривни.

Напомним, 13 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,04-26,06 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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