В РФ хотят производить американские товары без разрешения

Депутаты Государственной думы России в законопроекте об ответе на зарубежные санкции предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей.

Об этом со ссылкой на текст документа пишет "Интерфакс".

К мерам воздействия на США предлагают отнести "исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и других иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и других иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и других иностранных государств".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что речь идет о том, что эта норма фактически означает, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы владеем технологией, без согласия владельца авторских прав".

"То есть мы нанесем удар американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англосаксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - сказал Емельянов.

Как сообщалось, в российскую Госдуму внесли законопроект, который предусматривает меры в ответ на "антироссийскую политику США".

Россия в ответ на новые санкции США хочет ввести ограничения на ввоз американского продовольствия и табака, а также прекратить сотрудничество с США в атомной отрасли и авиации.

Европейская правда