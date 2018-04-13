РФ готовит ответные меры на санкции: запретит американскую водку

Спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении "антироссийской политики США".

Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, передает "Интерфакс"

Совет Госдумы намерен рассмотреть законопроект 16 апреля.

Среди прочего проект федерального закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

По словам первого вице-спикера, законопроект предполагает ограничение ввоза в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Кроме того, предлагается прекратить международное сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, а также ввести ограничение на работу американцев в России.

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы антиамериканского законопроекта предлагают правительству и главам регионов проработать вопрос об импортозамещении американской продукции, подпадающей под российские санкции.