Новые санкции США напрямую не повлияют на Украину – НБУ

Новые санкции США против российских компаний, олигархов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке в краткосрочном периоде.

Об этом журналистам в четверг сказал замглавы НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад удельный вес России в украинском товарном экспорте составлял около 30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние очень ограниченное", заявил Чурий.

С другой стороны, говорит замглавы НБУ, если эта ситуация будет распространяться на страны - соседи России, с которыми Украина имеет достаточно глубокие внешнеэкономические связи, то это, возможно, отобразится на украинском экспорте в эти страны.

"А значит, и на поступлениях валюты в Украину. Мы еще не совсем понимаем, насколько серьезное это влияние - возможно, краткосрочное, возможно – нет. Пока что рынки оценивают, что происходит", - сказал он.

При этом он добавил, что антироссийские санкции США, в том числе, способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков.



"Ситуация в России наряду с угрозой торговых войн и обострением геополитической ситуации способствует в целом повышению доходности облигаций развивающихся рынков. Спред по украинским бондам немного расширился. Возможно, это временное явление", - сказал Чурий.