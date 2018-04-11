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Гривня на межбанке укрепляется ко всем валютам

Среда, 11 апреля 2018, 17:18
 

11 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,90-25,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,90-25,92 гривни;

Евро - 32,05-32,08 гривни;

Российский рубль - 0,4010-0,4016 гривни.

Напомним, 11 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,94-25,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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