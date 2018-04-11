Предложения России по транзиту для Украины убыточны – Насалик

Украину не устроит транзит 10-15 миллиардов кубометров газа в год с 2020 года, как это предлагает российский "Газпром", поскольку прокачка такого малого объема была бы экономически убыточной.

Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".

"Заявления Миллера (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ЭП), что они оставят 10-15 млрд куб. м и будут прокачивать их через Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа", - сказал министр.

Насалик добавил, что экономически выгодным транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд куб. м.

"При объеме транзита около 40 млрд куб. м – экономические показатели такие же, как у "Северного потока". При увеличении объема свыше 40 млрд куб. м – транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через "Северный поток". Если европейцы руководствуются только экономикой, о чем говорится, то проект украинской ГТС экономичнее", - отметил глава Минэнергоугля.

Напомним, "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе заявили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Экономическая правда