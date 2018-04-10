Во Всемирном банке посоветовали отложить введение накопительных пенсий

Во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии в Украине с января 2019 года рано.

Об этом заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает "Интерфакс-Украина".

"Пенсионная реформа помогла повысить адекватность обеспечения и стабилизировать фискальные расходы. Дополнительные инициативы в сфере пенсионного обеспечения не должны подрывать эти основные принципы пенсионной системы", - сказал он.

"Введение накопительной системы с января 2019 года должно быть отложено, поскольку это может негативно повлиять на взносы в нынешнюю систему и создать дополнительные фискальные обязательства. Кроме того, развитие финансовых инструментов недостаточно", - подчеркнул Кхан.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.

Детальней о введении с 2019 года накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

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