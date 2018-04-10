Рубль резко падает к евро и доллару
Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 78 рублей, а курс доллара вырос до 63 рублей из-за санкций США.
Об этом сообщает Сноб.
К 11:00 курс евро превысил 78 рублей на торгах московской биржи, курс доллара вырос до 63 рублей на фоне новостей об американских санкциях.
Таким образом иностранная валюта выросла больше чем на 3 рубля.
Рубль стал терять позиции в понедельник, 9 апреля, после обнародования решения Министерства финансов США о включении российских компаний и предпринимателей в санкционный список.
Курс евро на максимуме стоил 75,35 рубля, что почти на 4 рубля больше, чем при закрытии прошлой торговой сессии в пятницу, 6 апреля. На минимуме евро в ходе торгов опускался до 71,40 рубля.
Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".
В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.
Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.
За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.
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