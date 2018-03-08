Женщины являются владельцами 35% украинских компаний - исследование

35% владельцев компаний - это женщины, а доля женщин-руководителей в целом составляет 30%.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

При этом большинство женщин работают как физические лица-предприниматели. Доля женщин среди ФЛП составляет 44%. Среди директоров компаний доля женщин меньше - всего 30%.

Наибольшее количество женщин руководит компаниями, которые занимаются комплексным обслуживанием объектов, государственным управлением и деятельностью общественных организаций.

В большинстве сфер деятельности количество мужчин-директоров превышает количество женщин. Исключение составляют образование, деятельность профсоюзов, госуправления и функционирования библиотек и архивов.

Наименьшая доля женщин-руководителей среди компаний, которые занимаются обороной, охраной общественного порядка и религиозной деятельностью.

Больше всего женщин-директоров в Донецкой (35.4%), Житомирской (33%) и Луганской области (32.4%). Наименьшее количество - во Львовской (28.2%), Черновицкой (28.2%) и Киевской (26.3%) областях.

Напомним, в 2017 году в Украине было открыто 71 тысячу компаний и 242 тысячи ФЛП.

Экономическая правда