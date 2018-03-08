Транзит газа через Украину - это не благотворительность Газпрома, а решение суда - Порошенко

Газпром обязан проводить транзит газа через Украину по решению Стокгольмского арбитража, поэтому ни о каких компромиссах с российским газовым монополистом не может быть и речи.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает Укринформ.

"Газпром в соответствии с решением Стокгольмского арбитража должен транзитировать газ через Украину. Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", - сказал Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свое энергоснабжение так же, как это должен сделать Европейский Союз.

Президент отметил, что после избрания его президентом в 2014 году он дал "абсолютно четкое поручение" тогдашнему премьер-министру Арсению Яценюку по диверсификации газоснабжения и сокращение его потребления. Он напомнил, что оно сократилось сначала до 16 млрд кубов, потом до 5 млрд, а затем до нуля.

"Вторая позиция - идем в суд. Мы не боимся. Мы убеждены в собственной победе. Еще раз подчеркиваю - это победа не только в деньгах, эта победа имеет геостратегическое значение. Это как безвиз - окончательное до свидания газовой ветке или газовой петле. И результат такой же блестящий", - резюмировал президент.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.