Количество хакерских атак в Украине за год выросло в десять раз

Количество вирусных заражений и хакерских атак в Украине за последний год выросло с 10 миллионов до 100 млн.

Об этом сказал эксперт в области информационной безопасности Владимир Илибман во время презентации отчета Cisco по кибербезопасности, сообщает "Укринформ".

"Из года в год количество атак и вирусов растет. Это фантастическая цифра. Если взять количество штаммов вирусов в 2016 году и в 2017 году, то эта цифра выросла с 10 млн до 100 млн. И это уникальные вирусы. Но есть хорошая новость - мы, компания Cisco, сокращаем время реагирования на них. Если в 2015 году от начала новой атаки до реагирования проходило 37 часов, то в 2017 году - 4 часа", - сказал Илибман.

По его словам, сейчас наблюдается беспрецедентный уровень технической сложности и разрушительного воздействия хакерских атак.

"Злоумышленники умело маскируют атаки. Они используют несовершенство новых технологий, но при этом постоянно совершенствуют свою тактику, проводя полевые испытания вредоносных программ, блокирующих средства контроля и управления", - заявил он.

"Они используют шифрование и легальные интернет-сервисы, чтобы скрывать свою деятельность и преодолеть традиционные системы защиты. Хакеры применяют сетевые вирусы-вымогатели, использующие шифрование и используют все то, что ІТ-компании используют для защиты, но с другой целью", - сказал эксперт.

По мнению Илибмана, специалисты по ІТ-безопасности должны больше инвестировать в защиту своих организаций.

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