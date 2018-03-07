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Укргидроэнерго сократило чистую прибыль на треть

Среда, 7 марта 2018, 17:00
 

Компания Укргидроэнерго, находящегося в собственности государства, по итогам 2017 получила чистый доход в размере 5,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль по результатам 2017 - 1,465, млрд гривен.

В компании также отметили высокий уровень убытков (расходов), связанных с девальвацией гривны, значительным ростом объемов обязательных налогов и сборов.

Напомним, Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг увеличила плату на отпуск электроэнергии компанией-оператором ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 74,4% - до 37,84 копейки/кВт-ч.

Экономическая правда

Укргидроэнерго
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