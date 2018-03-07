"Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогаза" за март

Российский "Газпром" заявляет, что предложения "Нафтогаза" по изменению контракта на закупку газа не соответствовали декабрьскому решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, передает российский "Интерфакс".

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги (за предоплату поставок газа в марте – ЭП), так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что в феврале 2018 года "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов.

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта с.г. уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", - добавил зампред правления "Газпрома".

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.