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Финляндия дает Украине 50 миллионов евро на энергетику и образование

Понедельник, 5 марта 2018, 20:41

Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на осуществление проектов в сфере образования и возобновляемой энергетики.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает "Укринформ".

"Финляндия будет продолжать и увеличивать свою поддержку Украине, которая с начала конфликта на востоке достигла 34 млн евро... Мы готовы предоставить 50 млн евро на новые проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики", - сказал Сойни.

Министр напомнил, что в понедельник им было подписано двустороннее соглашение с министром образования и науки Лилией Гриневич о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Кроме того, Финляндия собирается положить начало в Украине фонду энергоэффективности, который будет предоставлять экспертную поддержку украинским специалистам в этой области, сказал он.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что утверждение новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины будет зависеть от ускорения реформ в стране.

Финляндия деньги
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