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"Нафтогаз" закроет свой офис в России

Понедельник, 5 марта 2018, 18:45
 

НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в Российской Федерации.

Об этом заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время пресс-конференции.

"Это технический вопрос, он не заслуживает на внимание публики. Мы давно хотели закрыть это представительство учитывая агрессию Российской Федерации", - сказал Витренко.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта.

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", – сказано в сообщении компании.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. 

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда

Нафтогаз РФ Москва
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