Украинскую ГТС усиленно охраняют из-за "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" усилил охрану объектов газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на пресс-конференции.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией", - сказал он.

Витренко напомнил ситуацию, которая ранее случилась в Туркменистане, когда во время конфликта с "Газпромом" произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Сегодня между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на покупку-продажу газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из контрактов.

В частности, по транзитному спору Нафтогаз требовал компенсацию за недопоставку и недоплату за услуги транзита в 2009-2016 годах.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет - до конца 2019 года.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда