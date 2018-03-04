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Холдинг Ахметова покупает завод в Кривом Роге

Воскресенье, 4 марта 2018, 16:00
 

Антимонопольный комитет предоставил разрешение "ООО Метинвест-СМЦ" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Юнистил" (Кривой Рог), обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления.

Об этом сказано в официальном сообщении АМКУ.

Завод Юнистил специализируется на производстве холоднокатаного оцинкованного плоского проката.

Его плановая мощность - свыше 100 тыс. тонн в год.

Завод был сдан в эксплуатацию в 2010 году. Среди его инвесторов СМИ называли бизнесмена и бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

В 2012-2017 годах "Юнистил" простаивал.

В декабре 2017 года менеджмент Метинвеста заявил о планах начать сотрудничество с заводом по давальческой схеме.

ООО "Метинвест-СМЦ" входит в холдинг "Метинвест" бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, "Метинвест" через кипрскую офшорную компанию объявил о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций у миноритариев "Металлургического комбината "Азовсталь".

Ахметов Новинский Метинвест
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Экономическая правда
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