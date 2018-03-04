Нацбанк назвал купюру, которую подделывают чаще всего

В Украине большинство изымаемых из обращения фальшивых гривневых банкнот по-прежнему составляют купюры номиналом 500 гривен образца 2006 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка .

В 2017 году их доля в общем количестве фальшивых банкнот возросла до 61%.

По данным НБУ, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины фальшивых банкнот гривни в 2017 году составило 0,00036% общего количества наличности, находящейся в денежном обращении.

"На один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 шт. подделок.", - отмечается в сообщении.

Доля фальшивок номиналом 100 грн в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась до 17%, номиналом 50 грн – до 13%, номиналом 200 грн – до 7%.

"Доля других изъятых из обращения фальшивых банкнот номиналами 1,2,5,10 и 20 гривен составила 2%", - сказано в сообщении регулятора.

Большинство изъятых фальшивых банкнот (81%) изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров.

Остальные 19% фальшивок напечатаны полиграфическим способом.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов и метрополитена.

В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

Нацбанк также приводит данные о наличии в обращении фальшивой иностранной валюты.

Большинство изъятых из обращения поддельных банкнот составляли доллары США - 78%, евро - 16% и российские рубли - 6%.

При этом, чаще всего подделывались иностранные банкноты номиналов: $100 - 94%, 200, 100 и 50 евро - 40%, 21% и 29% соответственно, а также 5000 и 1000 российских рублей - 71% и 21%.

Экономическая правда