В Instagram могут появиться голосовые и видеозвонки
Instagram готовится запустить новую функцию голосовых и видеозвонков.
Об этом пишет TechCrunch.
В Android-версии приложения обнаружились файлы и иконки голосового и видеовызова.
Впервые предположение о том, что Instagram проводит внутренние тестирования новой функции, в конце января высказал блог WABetaInfo (принадлежит WhatsApp).
Предположение также было основано на найденном изображении значка видеовызова.
Представители Instagram отказались прокомментировать слухи.
По мнению интернет-издания, добавление голосовых и видеозвонков позволит Instagram стать лучшей альтернативой ее основному конкуренту Snapchat, запустившему функцию видеовызова в 2014 году.
Сейчас Instagram позволяет людям звонить друг другу через видео в Live Stories, чтобы создать общий эфир.
Разработчики Instagram не в первый раз заимствуют функции Snapchat. Так, в 2016 году cервис позволил отправлять короткие видеоклипы, которые исчезают после просмотра, а в 2017 году создали маски для лиц пользователей.
Ранее сообщалось, что Instagram тестирует собственный мессенджер, который будет называться Direct.