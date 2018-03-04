В Instagram могут появиться голосовые и видеозвонки

Instagram готовится запустить новую функцию голосовых и видеозвонков.

Об этом пишет TechCrunch.

В Android-версии приложения обнаружились файлы и иконки голосового и видеовызова.

Впервые предположение о том, что Instagram проводит внутренние тестирования новой функции, в конце января​ высказал блог WABetaInfo (принадлежит WhatsApp).

Предположение также было основано на найденном изображении значка видеовызова.

Представители Instagram отказались прокомментировать слухи.

По мнению интернет-издания, добавление голосовых и видеозвонков позволит Instagram стать лучшей альтернативой ее основному конкуренту Snapchat, запустившему функцию видеовызова в 2014 году.

Сейчас Instagram позволяет людям звонить друг другу через видео в Live Stories, чтобы создать общий эфир.

Разработчики Instagram не в первый раз заимствуют функции Snapchat. Так, в 2016 году cервис позволил отправлять короткие видеоклипы, которые исчезают после просмотра, а в 2017 году создали маски для лиц пользователей.​

Ранее сообщалось, что Instagram тестирует собственный мессенджер, который будет называться Direct.