Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня "отвоевала" у доллара 25 копеек

Пятница, 30 марта 2018, 20:33

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 2 апреля на уровне 26,3 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,41 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5939 гривни.

Напомним, 30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,22-26,26 гривни за доллар.

Как известно, НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 30 марта на уровне 26,55 гривни.

Экономическая правда

НБУ гривня
powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд отклонил иск к НБУ по делу Диамантбанка 30 марта 2018, 14:00
Официальный курс: гривня перешла к снижению 29 марта 2018, 09:26
Банк Порошенко подал в суд на НБУ 28 марта 2018, 10:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте