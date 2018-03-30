Кибератаки на Украину: Канада обеспокоена, но помогать не будет

Канада решительно поддерживает Украину, но не будет оказывать стране военную помощь в сфере кибербезопасности.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, который имеется в распоряжении "Укринформа".

"Канада поддерживает действия Украины в сфере кибербезопасности, в том числе разработку национальной стратегии кибернетической безопасности, приведение законодательства в соответствие со стандартами ЕС и НАТО, а также улучшение внутренних процессов обмена информацией, связанной с угрозами критической инфраструктуре. Тем не менее предоставление военной помощи в этой сфере ныне не рассматривается", - говорится в документе.

При этом в правительстве добавили, что "Канада обеспокоена все большим кибернетическим вмешательством в Украину, в том числе в важную гражданскую инфраструктуру, такую как электросети".

В правительственном ответе отмечается, что "Канада и ее ключевые союзники разделяют мысль, что международное законодательство должно применяться и в киберпространстве, как в мирное, так и в военное время".

"Канада также поддерживает разработку добровольных международных норм поведения государств в киберпространстве, особенно в мирное время", - отмечается в документе.

В обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта", депутаты призывают правительство отправить в Украину военный персонал для помощи в отбивании кибератак.

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