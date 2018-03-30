Холдинг Новинского увеличил убыток более чем вдвое

ЧАО "Смарт-холдинг" (Киев) по итогам работы в 2017 году нарастило чистый убыток в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом - до 74,191 млн гривен.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию компании о проведении годового собрания акционеров.

Согласно информации компании, ее непокрытый убыток к концу прошлого года составил 270,732 млн гривен.

За год холдинг нарастил текущие обязательства в 2,3 раза - до 279,323 млн гривен, при этом долгосрочные обязательства отсутствуют. Компания увеличила дебиторскую задолженность в 4 раза - до 105,654 млн гривен.

Активы "Смарт-холдинга" в 2017 году возросли в 3,7 раза - до 118,227 млн гривен, при этом основные средства снизились на 16,1% - до 1,917 млн гривен.

Уставный капитал компании составил 100,469 млн гривен.

Komisiano Investments Ltd. (Кипр), основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году, сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО "Смарт-холдинг". Еще 24,9% акций компании принадлежат Lovita Investments Ltd. (Кипр).

Согласно сообщению, обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи в конце 2010 года, собственником Smart Holding Group на тот момент являлась компания Energees Investments бизнесменов Новинского и Андрея Клямко.

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является народный депутат Вадим Новинский.