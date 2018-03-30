"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом" по транзиту

"Газпром" 29 марта 2018 года подал в апелляционный суд ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству по делу с "Нафтогазом Украины" о транзите газа.

Об этом сообщает ZN.ua.

Основанием подачи ходатайства называются "существенные процессуальные нарушения, допущенные арбитрами при вынесении этого решения".

Напомним, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.