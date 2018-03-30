Земельный банк Бахматюка сократился на 70 тысяч гектаров

Земельный банк одной из крупнейших аграрных компаний "Укрлендфарминг" сократился на 70 тысяч гектаров начиная с 2014 года.

Об этом рассказал владелец "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.

"Мы теряли землю постепенно, потому что не могли платить больше, чем конкуренты. А те понимали, что наши позиции сейчас не сильные", - отметил он.

Сейчас земельный банк компании составляет около 570 тыс га, из которых под урожай 2018 планируется засеять 505 тыс га.

Бахматюк уточнил, что осенью компания "ОСТХЕМ" Дмитрия Фирташа погасила через Аграрный фонд задолженность по предоплате за минеральные удобрения ориентировочно на 200 млн гривен.

"Мы практически обеспечены всеми средствами для посевной", - сказал он.

По его словам, стоимость посевной оценивается в 100 млн долларов.

"60 млн мы уже потратили, еще 30 привлекли и осталось только 10, но это уже не сложно", - уточнил он.

Напомним, собственник холдингов UkrLandFarming и "Авангард", бывший собственник банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк заявил, что готов погасить все долги банков, но Национальный банк отказывается вести переговоры.

Оксана Пирожок, ЭП