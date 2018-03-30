"Дизельный скандал": Volkswagen будет выкупать запрещенные в Германии авто

Автомобильный концерн Volkswagen Group предложил своим клиентам гарантийную программу, которая подразумевает обратный выкуп автомобилей с дизельными двигателями в случае их запрета в городах Германии.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Программа бесплатна и будет распространяться на покупку нового или выпущенного год назад автомобиля с дизельным двигателем, купленного у дилера Volkswagen", - говорится в сообщении.

Volkswagen выкупит автомобили, купленные в период между 1 апреля и концом 2018 года, но с рядом ограничений.

Программа будет доступна в течение трех лет с даты покупки автомобиля.

Кроме того, автопроизводитель будет выкупать машины по их текущей стоимости, если клиент согласиться купить новый автомобиль у того же дилера, но не подпадающий под возможные ограничения властей.

Ранее в марте глава минтранса страны Андреас Шойер заявил, что не исключает, что в Германии может быть введен запрет на вождение автомобилей с дизельным двигателем.

При этом еще ранее, в феврале Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил, что власти немецких городов вправе самостоятельно вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями в целях защиты воздуха от загрязнений.

Для применения данного права нет необходимости в подтверждении полномочий и со стороны Европейского суда.

В то же время, как сообщает Reuters, Volkswagen выкупил уже более 350 тысяч дизельных авто в США и хранит их на "автомобильном кладбище" в Калифорнии.

Экономическая правда