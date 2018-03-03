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Выплату пересчитанных пенсий начнут в марте

Суббота, 3 марта 2018, 19:00
 

Выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим планируется начать в марте.

Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный, пишет Укринформ.

"Уже в марте Пенсионный фонд планирует начать выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим согласно принятому 21 февраля постановлению правительства N103", - подчеркнул Зарудный.

Он отметил, что подготовительные процессы пересчета военных пенсий завершены 2 марта.

По мере поступления от силовых структур справок о денежном обеспечении пересчет военных пенсий будет проведен автоматически без обращений пенсионеров, добавил Зарудный.

21 февраля Кабмин принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. В этом году пенсии должны вырасти в среднем на 1,5 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что объем финансирования, необходимый для повышения пенсий военным пенсионерам в текущем году, составит 7 миллиардов гривен.

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