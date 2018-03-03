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Украина полностью выполняет свои транзитные обязательства - ЕС

Суббота, 3 марта 2018, 12:10

Польские и чешские газовые операторы подтвердили добросовестное выполнение Украиной транзитных обязательств.

Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в комментарии Polsat News, передает Укрінформ.

"Мы следим за объемами газа, которые транзитом поступают в Польшу из России через территорию Украины. Мы не заметили никаких аномалий, газ поставляется нормально", - подчеркнул Возняк.

Крупнейший чешский газовый оператор также подтвердил, что Украина полностью выполняет свои обязательства по транзиту газа в ЕС.

Об этом написал на своей странице в Twitter посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис.

"Поставки газа через Украину в Чехии проходят без перебоев и в законтрактованных объемах", - отметил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает.

Экономическая правда

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