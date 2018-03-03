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Укр / Рус

Официальная курс: гривня укрепилась на 13 копеек

Суббота, 3 марта 2018, 09:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 3 марта на уровне 26,53 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,67 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6832 гривни.

Напомним, 2 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61-26,65 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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