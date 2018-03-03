Официальная курс: гривня укрепилась на 13 копеек
Суббота, 3 марта 2018, 09:20
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 3 марта на уровне 26,53 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,67 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,6832 гривни.
Напомним, 2 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61-26,65 гривни за доллар.
Экономическая правда