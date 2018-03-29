Нафтогаз может начать процесс взыскания долга с Газпрома в апреле - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания с ОАО "Газпром" долга 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в эфире "24 канала", передает "Интерфакс-Украина".

"(Процесс обращения в суды - ЭП) может начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их", - сказал он.

По его словам, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время НАК рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решение арбитража в ближайшее время. При этом он уточнил, что "Газпром" пока не подал апелляцию на решение арбитража по транзитному соглашению.

"С юридической точки зрения даже если бы они уже подали апелляцию, она не приостанавливает исполнение решения арбитражного трибунала. То есть они должны заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года пока их апелляция будет рассмотрена и принято соответствующее решение", - добавил он.

Витренко, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Напомним, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.