В Украине начнут отключать аналоговое телевидение

Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевещания с 1 июля 2018 года.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении "Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания" правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующим постановлением Кабинета министров "О внесении изменения в раздел I "Плана использования радиочастотного ресурса Украины" продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание".

Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

Ранее сообщалось, что четыре крупнейшие медиа-группы Украины достигли предварительного согласия относительно кодировки открытых телеканалов на спутнике.

Экономическая правда