ГПУ расследует миллионные сделки на госпредприятии "Коневодство Украины"

По обращению Генеральной прокуратуры Украины Министерство аграрной политики провело внутренний внеплановый аудит государственного предприятия "Коневодство Украины".

Об этом стало известно из письма, которое обнародовал проект "Марлин".

Результаты аудита не разглашаются в интересах следствия. Вместе с тем, из постановления Печерского райсуда Киева стало известно, что должностными лицами филиалов ГП "Коневодство Украины" в интересах коммерческих структур, в течение 2013-2014 годов осуществлялась реализация сельскохозяйственной продукции по ценам ниже себестоимости. Зато закупали аналогичную продукцию по завышенным ценам. Это привело к материальному ущербу ГП "Коневодство Украины" на 6,5 млн гривен.

Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов служебные лица ГП "Коневодство Украины" совместно с частными предпринимателями умышленно занижали плодородие земель и объемы полученного урожая. В дальнейшем, неучтенную сельскохозяйственную продукцию без отражения в бухгалтерском учете реализовывали за наличные, которая впоследствии распределяли между должностными лицами государственного предприятия и предпринимателями.

Более того, руководитель ГП "Коневодство Украины" Денис Птушко является основателем и руководителем многих фирм, в частности, ООО "Зерно Полесье", которое учредило ООО "Управляющая компания "Зерно Украины".

Следствием установлено, что руководитель госпредприятия давил на подчиненные филиалы для того, чтобы заключать договоры на поставку сельскохозяйственной продукции именно с ООО "УК "Зерно Украины". По мнению следствия, это указывает на конфликт интересов.

Также в постановлениях речь идет о неправомерном выделении земли должностными лицами Минагрополитики в обход действующего законодательства Украины.

В сентябре 2016 работники ГПУ и СБУ задержали директора ГП "Коневодство Украины" и посредника на получении второго транша взятки в 30 тыс долларов за попытку незаконного вывода земельных массивов.

По данным сайта YouСontrol, налоговый долг ГП "Коневодство Украины" на 1 марта 2018 составляет 12,8 млн гривен.

Напомним, ГП "Коневодство Украины" создано в 2010 году и входит в Министерство аграрной политики. Насчитывает 15 филиалов по всей Украине и владеет земельным банком в тысячи гектаров.

Экономическая правда