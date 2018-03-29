"Нафтогаз" требует взыскать 5,2 миллиарда с "Укртрансгаза"

НАК "Нафтогаз Украины" подал иск с требованием взыскать со своей дочерней компании ПАО "Укртрансгаз" 5,187 миллиарда гривен долга по контракту поставки природного газа для технологических нужд ГТС.

Соответствующий иск будет рассмотрен 3 апреля, следует из определения Хозсуда Киева, передает enkorr.

Речь идет о поставках до 1,6 млрд куб м газа для технологических нужд ГТС и услуг балансировки системы в январе-апреле 2017 года.

Изначальная сумма контракта составляла 13,4 млрд грн, но окончательный размер мог измениться в зависимости от цен прейскуранта "Нафтогаза" и фактических объемов поставки.

В апреле 2017 года правительство, согласовывая передачу имущественных прав "Нафтогаза" по этому договору в обеспечение кредита Укрэксимбанка, оценило их в 11,2 млрд грн.

Договором была предусмотрена оплата газа по факту поставки, до 25 числа следующего месяца.

Чистый долг за газ по этому контракту, предъявленный в исковом заявлении "Нафтогаза", составляет 2,048 млрд куб м, остальное – пеня и проценты за несвоевременную оплату.

В частности, материнская компания насчитала пеню в 1,7 млрд грн, 1,2 млрд грн инфляционных и еще 228 млн грн 3% годовых

В пресс-службе "Укртрансгаза" причину возникновения неурегулированного долга перед материнской компанией комментировать отказались, ссылаясь на позицию юрдепартамента.

Также в компании отказались сообщить, есть ли у оператора ГТС нерегулируемая задолженность перед другими поставщиками газа для технологических нужд.

Напомним, "Укртрансгаз" является природной монополией, и его доходная часть полностью регулируется НКРЭКУ.

Ранее "Укртрансгаз" заявлял, что суммарный долг его контрагентов за услуги балансировки составляет 21,3 млрд грн.