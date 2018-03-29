Все разделы
Укр / Рус

"Нафтогаз" требует взыскать 5,2 миллиарда с "Укртрансгаза"

Четверг, 29 марта 2018, 12:00
 

НАК "Нафтогаз Украины" подал иск с требованием взыскать со своей дочерней компании ПАО "Укртрансгаз" 5,187 миллиарда гривен долга по контракту поставки природного газа для технологических нужд ГТС.

Соответствующий иск будет рассмотрен 3 апреля, следует из определения Хозсуда Киева, передает enkorr.

Речь идет о поставках до 1,6 млрд куб м газа для технологических нужд ГТС и услуг балансировки системы в январе-апреле 2017 года.

Изначальная сумма контракта составляла 13,4 млрд грн, но окончательный размер мог измениться в зависимости от цен прейскуранта "Нафтогаза" и фактических объемов поставки.

В апреле 2017 года правительство, согласовывая передачу имущественных прав "Нафтогаза" по этому договору в обеспечение кредита Укрэксимбанка, оценило их в 11,2 млрд грн.

Договором была предусмотрена оплата газа по факту поставки, до 25 числа следующего месяца.

Чистый долг за газ по этому контракту, предъявленный в исковом заявлении "Нафтогаза", составляет 2,048 млрд куб м, остальное – пеня и проценты за несвоевременную оплату.

В частности, материнская компания насчитала пеню в 1,7 млрд грн, 1,2 млрд грн инфляционных и еще 228 млн грн 3% годовых

В пресс-службе "Укртрансгаза" причину возникновения неурегулированного долга перед материнской компанией комментировать отказались, ссылаясь на позицию юрдепартамента.

Также в компании отказались сообщить, есть ли у оператора ГТС нерегулируемая задолженность перед другими поставщиками газа для технологических нужд.

Напомним, "Укртрансгаз" является природной монополией, и его доходная часть полностью регулируется НКРЭКУ.

Ранее "Укртрансгаз" заявлял, что суммарный долг его контрагентов за услуги балансировки составляет 21,3 млрд грн.

Нафтогаз Укртрансгаз долг суд
powered by lun.ua
Материалы по теме
"Нафтогаз" переезжает в новый офис 27 марта 2018, 19:40
"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры о расторжении газовых контрактов 27 марта 2018, 16:00
Глава "Нафтогаза" обжаловал штраф на 8,3 миллиарда от энерготаможни 23 марта 2018, 13:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте