Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных - работать здесь будут украинские IT-специалисты.

Об это в интервью ЦТС рассказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

"У нашей авиакомпании есть громадная потребность в хранении и обработке данных. С каждым днем их становится все больше и нам нужны компетентные ресурсы для этого", - сказал О'Лири.

"По опыту работы своего дата-центра в польском Вроцлаве, мы знаем, что украинцы обладают такой компетенцией. Там из 250 работников больше 50% - это IT-специалисты из Украины", - заявил гендиректор компании.

"Мы считаем, что было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим", - сообщил О'Лири.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Рекомендуем почитать: Сел и полетел: чего ждать пассажирам Ryanair

Экономическая правда