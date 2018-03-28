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Гривня на межбанке ещё немного ослабилась

Среда, 28 марта 2018, 18:40
 

28 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,44-26,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,44-26,48 гривни;

Евро - 32,63-32,68 гривни;

Российский рубль - 0,4580-0,4588 гривни.

Напомним, 28 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,37-26,40 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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