Гривня на межбанке ещё немного ослабилась
Среда, 28 марта 2018, 18:40
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28 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,44-26,48 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,44-26,48 гривни;
Евро - 32,63-32,68 гривни;
Российский рубль - 0,4580-0,4588 гривни.
Напомним, 28 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,37-26,40 гривни за доллар.
Экономическая правда