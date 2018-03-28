Завод Roshen стал лидером по переработке молока
Среда, 28 марта 2018, 17:05
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Крупнейшим переработчиком молока в Украине в 2017 году стал Винницкий молочный завод Roshen.
Об этом сообщает Latifundist.
Доля Винницкого молочного завода Рошен на рынке составляет 9,6%.
В топ-5 переработчиков молока также вошли Терра Фуд - 9,2%, Молочный альянс - 7,7%, Люстдорф - 5,2%, Danone - 4,9%.
Также сообщается, что по данным Госстата на перерабатывающие предприятия поступило 4,35 млн т молока.
Напомним, корпорация Roshen в ноябре 2018 года запустит первую линию по производству крекера на бисквитном комплексе в Борисполе.
Экономическая правда