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Завод Roshen стал лидером по переработке молока

Среда, 28 марта 2018, 17:05
 

Крупнейшим переработчиком молока в Украине в 2017 году стал Винницкий молочный завод Roshen.

Об этом сообщает Latifundist.

Доля Винницкого молочного завода Рошен на рынке составляет 9,6%.

В топ-5 переработчиков молока также вошли Терра Фуд - 9,2%, Молочный альянс - 7,7%,  Люстдорф - 5,2%, Danone - 4,9%.

 

Также сообщается, что по данным Госстата на перерабатывающие предприятия поступило 4,35 млн т молока.

Напомним, корпорация Roshen в ноябре 2018 года запустит первую линию по производству крекера на бисквитном комплексе в Борисполе.

Экономическая правда

Roshen молоко
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