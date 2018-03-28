Больше тысячи украинцев задекларировали доход в размере более 1 миллиона гривен

Доходы в сумме свыше 1 миллиона гривен задекларировано 1061 гражданами, это количество возросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

Отмечается, что наибольшее количество граждан, которые задекларировали больше миллиона доходы, учитывается в г.. Киеве - 409 человек, или почти 40% от общего количества.

Всего по состоянию на 21 марта 2017 гражданами подано более 130 тыс налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на 2 процента превышает аналогичный период прошлого года.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 12,3 млрд гривен. Это на 1,8 млрд гривен, или на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда