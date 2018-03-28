Треть компаний, добывающих нефть и газ, контролируют олигархи и нардепы
Треть частных компаний, добывающих нефть и газ, контролируется лицами, выполняющими или выполняли определенные публичные функции государства или являются близкими соратниками таких лиц.
Об этом говорится в статье на ЭП.
Одиннадцать публичных деятелей обладают четвертой частью (107) всех выданных в Украине, нефтегазовых разрешений (474). В их руках - больше половины всех разрешений, выданных частным компаниям.
Среди них олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Павел Фукс, нардепы Игорь Котвицкий, Вадим Новинский, Леонид Козаченко, Ефим Звягильский, Александр Онищенко и экс-министр экологии правительства Азарова - Николай Злочевский.
Способ владения традиционный - через оффшорные компании по "принципу матрешки".
Наибольшим количеством разрешений владеет экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский.
Детальнее читайте: Взять за недра: Кто владеет нефтегазовыми месторождениями страны
Экономическая правда