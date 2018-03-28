Китайцы привезли в Украину мобильный асфальтный завод

Китайское судно доставило в Одесский порт порт 2,5 тысячи тонн груза для мобильного асфальтового завода и большую партию дорожно-строительной техники.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского порта.

По словам директора по эксплуатации компании Игоря Ярового, груз разнородный: в ящиках, а также техника - асфальтоукладчики, грузовики и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что "Укравтодор" и китайская компания Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd подписали контракт относительно капитального ремонта участков автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, а также реализации части работ, не выполненных итальянской компанией Todini на участках дороги Киев-Харьков-Довжанский.

Экономическая правда