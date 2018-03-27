Гривня на межбанке немного ослабилась

27 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,35 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,32-26,35 гривни;

Евро - 32,61-32,65 гривни;

Российский рубль - 0,4588-0,4596 гривни.

Напомним, 27 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,30-26,33 гривни за доллар.

Экономическая правда