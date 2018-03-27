Гривня на межбанке немного ослабилась
Вторник, 27 марта 2018, 17:15
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27 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,35 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,32-26,35 гривни;
Евро - 32,61-32,65 гривни;
Российский рубль - 0,4588-0,4596 гривни.
Напомним, 27 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,30-26,33 гривни за доллар.
Экономическая правда