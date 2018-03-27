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Гендиректор "Мрии" рассказал о переговорах по возможной продаже компании

Вторник, 27 марта 2018, 16:55 — Оксана Пирожок

Генеральный директор агрохолдинга "Мрия" Саймон Чернявский подтвердил информацию о получении предложения о продаже компании, однако потенциальная сделка невозможна до окончания реструктуризации долга на 1,1 млрд долларов.

Об этом он рассказал в комментарии ЭП.

"Интерес со стороны потенциальных инвесторов к компании действительно есть. В прошлом году к кредиторам "Мечты" с предложением обращалась компания "Кернел" и еще несколько крупных игроков аграрного рынка, в этом году так же получен ряд предложений от украинских, так и от международных компаний", - отметил генеральный директор агрохолдинга.

Он уточнил, что для кредиторов "Мрии" сельское хозяйство не является профильным бизнесом, а обслуживание рабочего капитала компании - вынужденная мера. Приход стратегического инвестора - идеальный вариант для дальнейшего развития "Мечты".

"Но любая договоренность о продаже может быть не раньше, чем завершится реструктуризация исторического долга компании. До этого момента нет ни предмета потенциальной сделки, ни юридического механизма для ее осуществления", - добавил Чернявский.

Мечта "- вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой.

Земельный банк компании составляет 165 тыс. га.

В августе 2014 года "Мечта" сообщила о просроченной выплате около 9 млн долларов процентного дохода и около 120 млн долларов в счет погашения долга по ее обязательствам.

Совокупная задолженность агрохолдинга перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта составляла около 1,3 млрд долларов.

В начале февраля 2015 операционный контроль над компанией перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который сейчас составляет 1,1 млрд долларов.

В СМИ появилась информация о переговорах по покупке возможной покупке "Мрии" компанией Continental Farmers Group.

Оксана Пирожок, ЭП

Мрия агросектор
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Экономическая правда
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