Эстонский банк, принадлежащий украинцам, лишили лицензии из-за отмывания денег

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что решение о закрытии банка принято в связи с постоянным нарушением кредитной организацией правил по борьбе с отмыванием денег.



По словам вице-президента центробанка, члена совета Финансовой инспекции Мадиса Мюллера, приведенным в сообщении банка, закрытие Versobank окажет слабое влияние на экономику Эстонии.



"Банковская система Эстонии в целом является стабильной и сильной. Закрытие Versobank показывает, что надзор в эстонских банках работает, а эстонское государство не терпит нарушений правил по борьбе с отмыванием денег", - сказал Мюллер.



Versobank занимался преимущественно обслуживанием клиентов за пределами Эстонии. По состоянию на конец 2017 года клиенты хранили в Versobank около 253 млн евро, что составляет 1,5% объема депозитов в действующих в Эстонии банках. 87% всех депозитов в Versobank приходится на нерезидентов.



"Аннулированию лицензии Versobank предшествовали проведенные Финансовой инспекцией с 2015 года четыре проверки в банке и составление предписаний для устранения недостатков. Закрытие Versobank - это месседж, что отмыванию денег не место в эстонских банках", - добавил Мюллер.



Портал новостей rus.err со ссылкой на главу Фининспекции Кильвара Кесслера отмечает, что отзыв лицензии Versobank является обособленным случаем и не касается других работающих в Эстонии кредитно-финансовых учреждений.



"Versobank AS имеет 5,6 тыс клиентов, из которых только 2 тыс являются резидентами Эстонии. Это одно из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, закрытие которого не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Именно поэтому в отношении банка не была инициирована процедура санации. Для удовлетворения требований вкладчиков у Versobank достаточно средств", - сказал Кесслер.



Совет Гарантийного фонда Эстонии решил компенсировать депозиты клиентов Versobank в размере до 100 тыс евро. Выплаты будут производить Swedbank и SEB Pank, они начнутся 5 апреля.



Выплаты по депозитам сверх оговоренных 100 тыс евро будут производиться в рамках судебного производства по ликвидации Versobank.



Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.



Versobank был учрежден в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания "Укрсельхозпром", входящая в холдинг "Алеф".



Versobank AS - основанное в 1999 году кредитное учреждение, которое действует в Эстонии и на международных финансовых рынках. По предварительным и неаудированным данным, по итогам 2017 года объем активов банка вырос до 294 млн евро, а чистая прибыль равнялась 300 тыс. евро.



Уставный капитал Versobank - 14 млн евро.