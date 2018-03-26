Гривня на межбанке стабилизировалась после "качелей"
Понедельник, 26 марта 2018, 17:05
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26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29-26,32 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,29-26,30 гривни;
Евро - 32,69-32,72 гривни;
Российский рубль - 0,4595-0,4606 гривни.
Напомним, 26 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,26-26,30 гривни за доллар.
Экономическая правда