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Гривня на межбанке стабилизировалась после "качелей"

Понедельник, 26 марта 2018, 17:05
 

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29-26,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,29-26,30 гривни;

Евро - 32,69-32,72 гривни;

Российский рубль - 0,4595-0,4606 гривни.

Напомним, 26 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,26-26,30 гривни за доллар.

Экономическая правда

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