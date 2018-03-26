Из Кишинева в Одессу запустят современный поезд

Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" планирует запустить модернизированный поезд по маршруту Кишинев — Одесса с 30 марта.

Об этом объявил глава предприятия Юрие Топалэ во время слушаний отчета Счетной палаты Молдовы о деятельности ЖДМ, передают молдавские СМИ.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее Топалэ говорил, что такой поезд должен был начать курсировать двумя неделями ранее, но украинская сторона отложила запуск.

Поезд Кишинев-Одесса сейчас ходит только по выходным. По маршруту ездит локомотив с четырьмя вагонами.

Его замену на модернизированный поезд обсуждали еще четыре года назад, и рейс даже запускали в тестовом режиме, однако дальше этого дело не пошло.

Очередную попытку запустить модернизированный поезд власти Молдовы и Украины предприняли летом 2017 года. Тогда планировалось запустить его с осени 2017 года, однако это тоже не произошло.

Как сообщалось, современный дизель-поезд, оснащенный кондиционером, видеонаблюдением и Wi-Fi, будет рассчитан на 260 пассажиров. Изначально продолжительность поездки составит 4 часа 15 минут. В перспективе время в пути сократиться до 3 часов 30 минут за счет таможенных проверок во время движения поезда.