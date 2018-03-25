В Кропивницком изобрели робота, который чистит реки от мусора

Студент из города Кропивницкий создал устройство, которое подобно пылесосу может собирать мусор из водоемов.

Об этом сообщает Ecotown.

"У команды, которая работала над этим изобретением, появилась идея и цель очистить водоемы нашего города от мусора. Этот робот был собран из подручных материалов. Мы его запустили, протестировали - он работает", - говорит изобретатель Руслан Коптев.

Устройство работает на солнечных батареях, а потому не требует ежедневной подзарядки. Автоматически управлять им можно через сеть WI-FI: теоретически каждый желающий житель Кропивницкого сможет подключиться к роботу, поруководить им и очистить водоем от мусора.

Во время экспериментального запуска устройство собрал из реки Ингул около 20 кг мусора. По словам Руслана, стоимость такого робота составляет около 25 тысяч долларов, поэтому он обратился в горсовет, чтобы найти финансирование для своего изобретения.

В комиссии возникло немало вопросов к разработчику: где взять деньги, как защитить прибор от вандалов, куда вывозить собранный мусор, кто бужет наблюдать за роботом.

Разработчику предложили сделать четкие расчеты этого проекта, учитывая все возможные аспекты, после чего устройство смогут запустить в городе.

Экономическая правда