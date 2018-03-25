Украинские аеропорты не попали в рейтинг ТОП-100 лучших

Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров.

Об этом говорится на сайте компании.

Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.

За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.

Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.

Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".

Экономическая правда