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На YouTube нашли вирус, который собирает конфиденциальную информацию

Суббота, 24 марта 2018, 13:35
 

Вредоносная программа, способная заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows и предназначена для похищения логинов, паролей и другой конфиденциальной информации.

Об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на разработчик антивирусных программ Dr.WEB.

"Обнаружены несколько модификаций, детектируются также под именем Trojan.PWS.Stealer.23198. Написанная на языке Python", - говорится в сообщении.

Бывают случаи распространения трояна через сервис Яндекс.Диск, ссылки на файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам на YouTube. Вредоносная программа распространяется в виде архива RAR SFX, который самораспаковывается.

Собранная информация хранится в отдельной папке, затем ее содержание упаковывается в архив, вместе с данными о расположении зараженного устройства отправляется на сервер злоумышленников.

Вирус собирает на инфицированном устройстве файлы Cookies разных браузеров; сохраненые логины / пароли из этих браузеров; снимок экрана и файлы с рабочего стола Windows.

Напомним, недавно Государственная фискальная служба предупреждала о рассылке электронных писем с вредоносным программным обеспечением якобы от имени ГФС.

Экономическая правда

YouTube киберпреступность Windows
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