"Антонов" хочет обойти санкции, собирая самолёты в Беларуси

Антонов пока не может наладить серийный выпуск самолетов без российских комплектующих и ищет пути обхода санкций через Беларусь.

Об этом сообщает Liga.net.

ГП Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске.

В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158.

Согласно протоколу переговоров между предприятиями (копия которого есть в распоряжении издания), в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

Отмечается, что импортозамещение российских комплектующих, которое компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство.

По словам вице-президента ГП Антонов Андрея Чабанова, предприятие считает целесообразным развитие совместных государственных программ по организации производства и кооперационного серийного выпуска гражданских самолетов Ан-148/Ан-158 совместно с Минским заводом гражданской авиации №407 в качестве переходного этапа для выхода из критической ситуации, в которой оказался Антонов.

В ГП Антонов подтвердили факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщало, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры о продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые использует российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр". Тогда ДП подтвердило, что планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Экономическая правда