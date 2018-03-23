Гривня на закрытии межбанка стабильна
Пятница, 23 марта 2018, 17:20
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23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,25-26,28 гривни;
Евро - 32,39-32,42 гривни;
Российский рубль - 0,4597-0,4605 гривни.
Напомним, 23 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 установились на уровне 26,24-26,28 гривни за доллар.
Экономическая правда