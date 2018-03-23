ProZorro выставили на продажу двух Ленинов
Пятница, 23 марта 2018, 11:25
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Напомним, "Киевский метрополитен" уже продавал два вагона, у которых закончился срок эксплуатации, через ProZorro.
ProZorro.Продажи выставили на продажу два памятника Ленину.
Об этом говорится на Facebook-странице ProZorro.Продажи.
"Лот состоит из двух предметов - памятника Ленина из бронзы, который весит 5,500 кг и второго Ленина из черного металла, весом 100 кг", - говорится в сообщении.
Как варианты применения в компании предлагают поставить их на огороде или использовать как украшение для тематического заведения "Серп и молот".
Напомним, "Киевский метрополитен" уже продавал два вагона, у которых закончился срок эксплуатации, через ProZorro.
Экономическая правда