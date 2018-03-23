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ProZorro выставили на продажу двух Ленинов

Пятница, 23 марта 2018, 11:25

ProZorro.Продажи выставили на продажу два памятника Ленину.

Об этом говорится на Facebook-странице ProZorro.Продажи.

"Лот состоит из двух предметов - памятника Ленина из бронзы, который весит 5,500 кг и второго Ленина из черного металла, весом 100 кг", - говорится в сообщении.

Как варианты применения в компании предлагают поставить их на огороде или использовать как украшение для тематического заведения "Серп и молот".

Напомним, "Киевский метрополитен" уже продавал два вагона, у которых закончился срок эксплуатации, через ProZorro.

Экономическая правда

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