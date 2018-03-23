Компания Курченко стала единственным поставщиком угля из ОРДЛО - росСМИ

Компания "Газ-Альянс" беглого бизнесмена Сергея Курченко получила статус единственного поставщика угля из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил изданию РБК так называемый "депутат народного совета ДНР" Владислав Бриг.

Источник в руководстве угольной компании "Ровенькиантрацит", которая работает в оккупированном Луганске, также рассказал, что вывоз угля передали структурам, связанным с Курченко.

Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля из ОРДЛО подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю донбасским углем, рассказал один из авторов обращения на условиях анонимности.

В документе говорится, что 14 марта 2018 года Министерство экономического развития России направило телеграмму "РЖД Логистике", в которой сообщается о запрете вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, за исключением "Газ-Альянса", сообщил собеседник издания.

Представитель "РЖД Логистики" заявил, что компания не получала такой телеграммы.

"Это все делается в рамках работы Внешторгсервиса по предприятиям, перешедшим под госуправление", - пояснил "депутат".

Компания Внешторгсервис взяла на себя управление предприятиями "ДНР" и "ЛНР" (металлургическими заводами и угольными шахтами, включая Донецксталь и предприятия, принадлежащие холдингу ДТЭК Рината Ахметова, - Енакиевский, Макеевский и Алчевский метзаводы и др.), а Газ-Альянс отвечает за сбыт их продукции (металла и угля). Это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект", - отметил Бриг.​

Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и Крыму, пожаловались на убытки из-за простоя вагонов с углем.

Срываются договоры и международные контракты, сообщил один из авторов обращения.

Для угольных трейдеров это "ущерб на миллионы рублей", подтвердил бывший высокопоставленный чиновник "ЛНР".

"Внешторгсервис" и "Газ-Альянс" попали под санкции США в январе 2018 года, а санкции против самого Курченко, который контролирует "Газ-Альянс", были введены еще в 2015 году.

По данным Минфина США, "Внешторгосервис" весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик.

Его партнером выступает компания "Газ-Альянс", которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США.